Batistuta: “Ho fatto il corso da allenatore, ma mi vedo più come dirigente. Faccio un appello: se qualcuno ha bisogno mi chiami…”

Durante la trasmissione SuperTele, in onda su Dazn, tanti gli argomenti toccati dall’ex attaccante e capitano della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta. Tra i quali, anche un possibile futuro da dirigente. “Amo l’Italia e non lo dico spesso – ha spiegato l’ex bandiera viola – ho fatto il corso da allenatore, ma mi vedo più come dirigente. Firenze? Faccio un appello: se qualcuno ha bisogno mi chiami, poi va visto il progetto”.