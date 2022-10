Batistuta: “Il miglior portiere? Sarebbe facile dire Buffon, ma ho giocato con Toldo e…”

L’ex calciatore e leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha espresso la sua opinione in materia portieri, in un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Ecco cosa ha detto: “Il portiere più forte… Sarebbe facile dire Buffon, ma io ho avuto in squadra uno che, se non è stato il più forte del mondo, ci è andato vicino. Francesco Toldo era un grandissimo“.

E aggiunge: “Era arrivato a Firenze da ragazzino, e n’è andato da signore. Un grande portiere, però giocava con me. Con Buffon, invece, ho fatto una gran fatica, specialmente a Parma. Era pazzesco, non riuscivo a segnargli. Per fortuna poi mi son ripreso (ride, ndr)”.