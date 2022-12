Batistuta: “Il record di gol ai Mondiali l’ho avuto per 20 anni, ben venga che lo batta Messi”

L’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Batistuta ha parlato a Olé, parlando della possibilità che Lionel Messi batta, contro l’Olanda, il suo record di gol ai Mondiali con l’Argentina (10 contro i 9 della Pulce):

“Detengo il record di gol con l’Argentina ai Mondiali da 20 anni, e mi sono divertito. Adesso è giusto che lo prenda qualcun altro, e se quell’altro si chiama Messi, è il benvenuto. Mi fa rabbia non aver giocato molte partite in Coppa del Mondo. Mi sono fermato a un quarto di finale, a un ottavo e alla fase a gironi. Mi fa molto arrabbiare perché non ho potuto giocare una semifinale o qualcosa del genere”.