Batistuta: “La Fiorentina? Non ci sono gli uomini giusti al posto giusto per Italiano. Jovic non è un centravanti e i viola non possono fare a meno di Gonzalez”

L’ex bomber della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, sulla formazione viola che sta vedendo in campo in questa stagione, ha spiegato: “Italiano mi piace, ha la sua idea di calcio, crede in qualcosa e lavora su quello. Cambiare può essere giusto, ma chi lo fa quando le cose vanno male rinnegando il passato non mi piace. L’anno scorso la Fiorentina ha fatto una bella stagione, ma quest’anno forse non ci sono gli uomini giusti al posto giusto”.

Su Jovic ha le idee chiare: “Non lo vedo come un centravanti vero, mi sembra più una seconda punta. Mi sembra gli manchi un po’ quell’istinto del gol che è tipico dei grandi attaccanti. I bomber vivono per il gol”.

E anche sul suo connazionale, Nico Gonzalez: “Dovrebbe giocare sempre, è un giocatore che ha colpi incredibili e non penso che la Fiorentina possa fare a meno di lui. Gonzalez ha una qualità che nel campionato di serie A hanno in pochi”.