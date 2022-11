Batistuta: “Nico Gonzalez e Correa? C’è chi pensa abbiano sbagliato, ma hanno solo fatto quello per cui sono pagati”

In un’intervista al portale argentino Olé, la leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato anche dei due infortunati dell’Argentina prima dell’inizio del Mondiale, Correa dell’Inter e Nico Gonzalez, attaccante viola. Queste le sue parole:

“Qualcuno pensa che questi ragazzi abbiano sbagliato, ma il Mondiale è il sogno della loro vita. E lo dice uno che giocava con le caviglie rotte. Hanno fatto quello per cui sono pagati, hanno giocato. Non è che non si sono presi cura di loro stessi. Giocano tutto l’anno, è normale. Ricordo il Mondiale del 2002, ci arrivammo tutti stanchi”.