Batistuta: “Non so spiegare quanto dolore abbia sofferto, ma l’intervento chirurgico ha dato i suoi frutti e la mia vita è cambiata. Non imparerò mai a perdere, anche quando gioco a carte”

L’ex bomber della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, per anni ha avuto molti problemi fisici con le caviglie che lo hanno martoriato. Fortunatamente l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto ha dato grandi risultati: “Sto molto bene, la verità è molto buona – ha detto Batistuta al quotidiano sportivo argentino Olè – Ciò che ho fatto ha dato i suoi frutti. Sono riuscito a riprendermi, sto bene grazie a Dio. Ho aspettato tanto, dieci anni o più, ho avuto tante difficoltà nel camminare, un dolore che mi ha causato tanti problemi. Ora mi sto divertendo. Tagliarmi la gamba per il dolore? Quando me lo chiedono quasi non voglio parlarne perché non so spiegare quanto mi abbia fatto male. Faceva male tutto il tempo. Terribile. È finita e non voglio ricordare quel momento”.

E poi ha aggiunto: “Non imparerò mai a perdere, non mi piace, per niente. Ma non ho mai barato, mai, preferisco perdere 10-0 piuttosto che barare. Non l’ho mai fatto. Non mi piace perdere e odio farlo. Anche quando gioco a carte o ai rigori con i miei figli voglio vincere. Ma non sono in grado di imbrogliare”.