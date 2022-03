Batistuta: “Per me la cosa importante è che la Fiorentina continui a giocare al Franchi. Vlahovic? Non so cosa abbia nella testa” VIDEO

La bandiera della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato a margine della presentazione del progetto vincitrice del concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “La prima impressione sul progetto vincente è buona, ma per me la cosa più importante era che il Franchi rimanesse e che la Fiorentina continuasse a giocare lì. Così posso raccontare ai miei nipotini che ho giocato in quello stadio”.

Il Re Leone si è poi soffermato sulla Fiorentina attuale: “Non sta vivendo un buon momento, ma matematicamente può arrivare ancora in Europa. La squadra ha un’idea di gioco e ritengo posso fare bene anche a Torino contro la Juventus. Vlahovic? Non so cosa abbia nella testa, su Piatek dico che è un giocatore che ha sempre fatto gol e questo è l’importante”.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: