Batistuta scherza: “Complimenti a Ronaldo per il record ma mi pare che saltandone una sia più facile…”

Il concetto deve essere particolarmente complesso perché altrimenti non si spiega l’ostinazione con cui a livello nazionale si continua a parlare di record da parte di Cristiano Ronaldo: l’attaccante bianconero ieri ha segnato per l’undicesima volta consecutiva in cui è sceso in campo, non per l’undicesima giornata di fila, come fece Gabriel Batistuta in maglia viola nella stagione 1994/95. Nello scorso turno infatti Ronaldo ha saltato la partita con il Brescia e il conteggio delle giornate consecutive, di fatto, si è azzerato. Ma per la stampa nazionale la brama di record da attribuire al portoghese è troppo forte, ci ha scherzato su allora lo stesso Batistuta, con questo tweet: “Felicitaciones a Cristiano por el récord !!!!!! La única cosa es que descansando me parece que es más fácil #SerieA”. (“Complimenti a Cristiano per il record!!! L’unica cosa è che riposando mi pare che sia più facile”).

Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil 😂😂😂. #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020