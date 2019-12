Batistuta: “Tutta la mia carriera è stata tesa a cercare di far vincere la Fiorentina. Mi sono immedesimato nel club” VIDEO

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista all’account ufficiale della Serie A su You Tube. Queste le dichiarazioni del Re Leone: “Messaggio alle nuove generazioni? Inseguire i propri sogni e avere fiducia, sempre. I giovani devono perdere un po’ di tempo per riuscirci, anzi dedicare del tempo perché in realtà non è tempo perso, ma guadagnato. Se sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, allora lo può fare chiunque. Cosa rappresenta per me Firenze? Quando sono arrivato in città, mi sono innamorato della città e ho cominciato a capire i fiorentini, gente che ha bisogno di allegria e divertimento. E mi sono immedesimato in questa storia che comincia ad essere parte di me. Mi rendo conto che i tifosi non erano gli stessi se io giocavo oppure no. Tutta la mia carriera è stata tesa a cercare di far vincere la Fiorentina. Non ce l’ho fatta, però ho dato tutto me stesso e quando ho capito di aver dato davvero tutto, ho deciso di cambiare e sono andato alla Roma. E lì ho vinto. Credo di essermelo meritato: ho fatto molti sacrifici, mi meritavo di vincere e diventare campione almeno una volta”.