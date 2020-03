Batistuta: “Un abbraccio speciale a tutti gli italiani e ai miei colleghi della Fiorentina positivi al Covid19. Voglio rivederli il prima possibile”

L’ex bomber della Fiorentina Gabriel Batistuta tramite il suo profilo Instagram dichiara tutta la solidarietà per l’Italia e per i giocatori viola risultati positivi al Coronavirus: “Voglio inviare il mio amore e la mia solidarietà alle persone colpite dal Coronavirus in tutto il mondo, augurando loro una pronta guarigione. Un abbraccio speciale a tutti gli italiani, tre dei miei quattro figli sono nati lì, insieme alla mia famiglia abbiamo vissuto in Italia per dodici anni, abbiamo coltivato amicizie e affetti che oggi soffrono di questa pandemia. Il mio sostegno ai colleghi Germán Pezzella, capitano della Fiorentina, Patrick Cutrone e al fisioterapista, Stefano Dainelli, spero che presto li vedrò personalmente”. Di seguito il post originale: