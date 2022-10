Battistini: “Perdere un giocatore come Vlahovic non è stata cosa da poco. Commisso? Le società oggi, prima di tutto devono avere una solidità”

Intervistato dal Brivido Sportivo, l’ex calciatore della Fiorentina Sergio Battistini, ha toccato vari temi di attualità viola: “Perdere un giocatore come Vlahovic non è stata cosa da poco, riuscire a rimpiazzarlo non è facile. Kouame sta facendo bene, può essere una buona soluzione. È indubbio però che manchi qualcosa. Vanno trovate alternative, magari sul mercato. Anche se nel calcio di adesso sono pochi i calciatori che fanno la differenza”.

Sul Presidente Commisso ha aggiunto: “Le società oggi, prima di tutto, devono avere una solidità. E Commisso mi sembra la stia dando. Poi bisogna avere vedere quali sono i programmi per migliorare la squadra dal punto di vista sportivo. L’investimento sul Viola Park è un’ottima cosa”.