Bayern, lezione storica di calcio al Barcellona. Un super tonfo che fa rumore

Prosegue la Final Eight di Champions League in quel di Lisbona. Questa sera si sono sfidate Bayern Monaco e Barcellona per un posto in palio in semifinale: a vincere la partita sono i bavaresi, che hanno rifilato un tennistico 7-2 a Messi e compagni. Al 4′ i tedeschi la sbloccano subito con Muller, ma 180 secondi dopo arriva il pareggio del Barça firmato dal goffo autogol di Alaba. Il gol subito non scoraggia il Bayern, che si getta all’attacco e sfrutta i clamorosi buchi della difesa di Quique Setien. In 9 minuti prima Perisic trafigge un incerto Ter Stegen, poi Gnabry finalizza al meglio uno splendido assist di Goretzka e infine Muller trova la zampata vincente per il momentaneo 4-1.

Nella ripresa Suarez accorcia le distanze e sembra rianimare la partita, ma le speranze del Barcellona durano fino alla rete di Kimmich, che chiude i conti dopo una travolgente azione di Davies. Negli ultimi minuti il Bayern dilaga: Lewandowski fa 6-2 con un colpo di testa, poi arriva la doppietta di Coutinho che fissa il punteggio sul definitivo 8-2.

In semifinale i tedeschi affronteranno la vincente tra Manchester City e Lione, mentre il Barça si lecca le ferite: saranno giorni difficile in Catalunya, con il tecnico Quique Setien che rischia fortemente l’esonero.