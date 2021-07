Bazzani: “Italiano andrà accompagnato e sostenuto perché fa partire un progetto nuovo. Kokorin non è una scommessa persa”

L’ex attaccante Fabio Bazzani ha parlato così a Lady Radio: “Serve concentrarsi su Italiano aldilà di cosa è successo prima. La scelta dell’ex tecnico dello Spezia ci sta per i viola, perché ha fatto vedere grandi cose, fa un salto di qualità rispetto alla piazza. Però andrà accompagnato e sostenuto perché fa partire un progetto nuovo rispetto a quanto visto nell’ultima stagione. Per quanto riguarda Kokorin, non è una scommessa persa, gli infortuni possono ritardare il percorso d’ambientamento. Per il russo servirà tempo”.