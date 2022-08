Bazzani: “Italiano sarà bravo a far dimenticare l’appuntamento di giovedì. Jovic e Cabral…”

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Sampdoria, attualmente telecronista di Dazn, Fabio Bazzani è intervenuto a Radio Bruno per commentare lo stato di forma della Fiorentina alla viglia dell’esordio in Serie A contro la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni:

“Sarà un inizio di stagione intenso per la Fiorentina, ma come ha detto Italiano in conferenza stampa credo che serva analizzare una partita alla volta. I viola dovranno cominciare concentrati senza pensare alla partita di giovedì, che è importante ma servirà partire bene davanti al proprio pubblico: tutte le energie le risorse e la concentrazione, come detto dal mister, saranno sicuramente sulla partita di domani contro la Cremonese. E’ normale che, essendo un appuntamento per il club e la città ed il coronamento della cavalcata della scorsa stagione, l’ambiente possa essere alla partita di giovedì ma è altrettanto vero che la Fiorentina viene da un campionato straordinario e che abbia voglio di ricominciare nello stesso tempo. Se non sbaglio solo l’Inter ha fatto più punti della Fiorentina in casa nella scorsa stagione, credo che Italiano voglia confermare questa statistica. E’ molto bravo a far rimanere tutti concentrati sulla Cremonese. Oggettivamente una squadra deve sempre tenere le antenne dritte perche non si sa mai cosa possa succedere, a maggior ragione adesso per i viola. Se il mercato influirà sulle squadre? Sicuramente alcuni tecnici saranno infastiditi perche i giocatori cambiano l’umore in poco tempo e con il mercato aperto tutto può succedere. Non è mai successo di giocare 4 partite di campionato con il mercato aperto, sarà una situazione inedita”.

Ha poi commentato se la Fiorentina di quest’anno sia rinforzata o meno rispetto alla scorsa stagione: “Sono d’accordo con il Mister: numericamente ha sostituito i quattro giocatori che sono partiti, ma sarà il campo a dirti il modo in cui il tutto è stato fatto. I viola partono dalla buona base costruita da Italiano, che è riuscito a trasformare una squadra in pochi mesi, ma credo che si faccia fatica adesso a dare un giudizio.”

Infine da attaccante ha analizzato come arrivano Jovic e Cabral all’inizio della stagione: “Jovic è un giocatore che potrà dare tanto alla Fiorentina, perchè ha tutte le caratteristiche per farlo, può è chiaro che viene da due stagioni di poca fiducia. Per un giocatore è importantissimo avere una condizione psicofisica mentale ottimale per dare il meglio, quando il serbo riuscirà ad averla potrà dire la sua nel nostro campionato. Anche qui non si discute il valore del giocatore ma sicuramente bisognerà dargli il tempo di ambientarsi. Il brasiliano finora ha faticato ma da lui mi aspetto sicuramente qualcosa in più, con l’apprendistato di 6 mesi adesso avrà sicuramente modo per fare bene e dare certe risposte all’allenatore. Per fare un campionato di livello e continuare il percorso europeo la Fiorentina avrà tante partite e sono convinto che due centravanti siano fondamentali”.