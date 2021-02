Bazzani: “La Fiorentina ha bisogno di continuità. Contro la Sampdoria sarà un match spartiacque per entrambe le squadre”

L’ex Sampdoria Fabio Bazzani ha parlato a Radio Bruno in vista del prossimo match della Fiorentina contro i blucerchiati:

“Ranieri è un grandissimo allenatore, sta lavorando davvero bene con i liguri. Adesso vuole di più sotto l’aspetto della concretezza e farà il massimo per battere i Viola. Per quanto riguarda la Fiorentina, l’obiettivo è trovare la continuità di risultati per non essere risucchiati dalla parte bassa della classifica. La squadra non lo merita. Il match sarà uno spartiacque per entrambe. Chi è dentro il calcio sa che quando cambi tanti tecnici in poco tempo possono subentrare situazioni particolari. Alcune annate nascono male in partenza”.