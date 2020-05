Becali: “Man verso l’Italia, in una squadra più importante della Fiorentina”

L’ala destra della Steaua Bucarest, Dennis Man, dalla prossima stagione potrebbe giocare in Italia. Il proprietario della squadra, Gigi Becali, ha fornito in questo senso tutta una serie di indizi che lo fanno capire chiaramente: “Ho sentito dall’Italia di una squadra che vuole offrire 15 milioni di euro per il suo cartellino – ha detto a Pro X – pagabili in tre rate. Ho detto loro di inviare l’offerta. È una squadra più importante della Fiorentina (club al quale il giocatore è stato accostato più volte in Romania nelle scorse settimane ndr)”.