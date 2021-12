Beccaglia: “Dopo l’episodio ho vomitato tutto il giorno. Ora mi dicono che sono una tr***”

È tornata a parlare a Open Greta Beccaglia, dopo la vicenda accaduta al “Castellani” di Empoli dopo la molestia subita: “Mi hanno ferito, questa vicenda mi ha fatto male. Mi sono sentita un oggetto. Mi aspettavo che fossero arrabbiati per la sconfitta della Fiorentina ma non che facessero così. Ero impaurita”.

Poi ha proseguito: “Quello che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza, molti lì presenti non mi hanno aiutata, si sono limitati a guardare. Ho vomitato tutto il giorno, non ho dormito. Tutto è sulle mie spalle. Mi dicono che sono una “tr*ia, putt*na, che ho distrutto la vita di un uomo, che me lo sono cercata”.