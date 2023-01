Bel gol di Barak, ma che brivido a inizio primo tempo. E intanto Jovic non inquadra la porta neanche in Coppa. VIDEO

La Fiorentina va avanti in Coppa Italia, vincendo gli ottavi di finale contro la Sampdoria. Minimo sforzo massimo risultato per i ragazzi di Italiano, ai quali basta un 1-0 firmato da una bella conclusione al volo di Antonin Barak intorno al 25° minuto.

Una partita sporca, con pochi lampi degni di nota, ma dove la Fiorentina rischia di andare in svantaggio: prima del vantaggio viola, infatti, Rincon colpisce una traversa di testa. Nel recupero della prima frazione, Luka Jovic ha una chance colossale per mettere in ghiaccio l’incontro, ma getta clamorosamente al vento. A sua discolpa, il serbo era riuscito a trovare la via del gol, annullato tuttavia per un fuorigioco molto discusso.

Di seguito, i momenti salienti di Fiorentina-Sampdoria: