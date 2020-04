Beldì: “Parlo male di Chiesa così resta a Firenze mentre con Ribery…”

Paolo Beldì, regista tifoso della Fiorentina, ha parlato a La Nazione: “Parlo male di Chiesa, così resta con noi…La squadra è ripartita dopo la ventata di ‘Iachinità’ e con Ribery saremmo già in Europa”. Quanto alle sue passioni all’infuori del calcio giocato: “Adoro da sempre il calciomercato: che belle le formazioni sui giornali con i nomi in neretto dei nuovi acquisti in arrivo”. Infine una battuta sul suo modo di trascorrere la quarantena: “Ho tante videocassette di vecchie partite: le sto riguardando”.