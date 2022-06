Bellanova va diretto verso Milano, con la Fiorentina sullo sfondo ma cifre ben lontane dai 20 milioni

Dopo il riscatto del Cagliari per meno di un milione di euro, Raoul Bellanova è pronto a migrare altrove per restare in Serie A: la Fiorentina si era interessata eccome all’esterno classe 2000 ma il club ad un passo da prenderlo è l’Inter. Nerazzurri a un passo dal giocatore e cifre ben lontane dai 20 milioni che erano state diffuse qualche giorno fa: l’operazione anzi dovrebbe farsi per circa 8 milioni di euro. La società viola resta sullo sfondo dei giochi, per il momento continuano le sue riflessioni su un ruolo rimasto scoperto.