Bellinazzo: “La Fiorentina sta bene, i tifosi devono stare tranquilli. Stadio e Centro Sportivo fondamentali per aumentare i ricavi del club”

Marco Bellinazzo, noto giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. Tra le varie tematiche toccate, il giornalista esperto in calcio e finanza, ha così commentato l’attuale situazione economica della Fiorentina. Ecco un sunto delle sue dichiarazioni:

“Economicamente, secondo gli ultimi dati, la Fiorentina sta bene. C’è continuità nell’azione di Commisso, per quanto riguarda i liquidi versati in società. E questo può fare stare tranquilli i tifosi. Nonostante il momento difficile che stano attraversando i club a causa della pandemia. Le risorse per portare avanti i progetti ci sono. Per dare un futuro diverso al club viola. La società è presente. Ciononostante, bisogna che aumentino i ricavi, ad oggi ancora pochi. Per evitare di dare via i giocatori buoni, e fare plusvalenze, la società sta versando in cassa liquidi. E questo denota la volontà, da parte della società, di costruire qualcosa di grande per il futuro. Stadio e Centro Sportivo? Fondamentali per aumentare considerevolmente i ricavi.”