Bellinazzo: “La Serie A rischia il default. Diritti tv? Potrebbero entrare Amazon e Netflix”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha parlato così a Lady Radio: “Il fondo della Serie A è un passo in avanti importante: 1,7 miliardi sono davvero tanta roba per i club del campionato italiano. Inoltre, potrebbe esserci un prestito da 1,2 miliardi perché le società in questo momento hanno un grande bisogno di liquidità. A differenza dell’attuale modello, l’accordo prevedrà che la Lega Serie A sia editrice di se stessa e che possa vendere il proprio prodotto ai provider interessati, in primis Sky. Oltre all’emittente di Murdoch però, ci potrebbe essere l’ingresso in scena anche di Amazon e Netflix. L’obiettivo è quello di incassare di più rispetto ad oggi. La situazione del calcio italiano era molto critica, lo dissi già nel 2018 e oggi si sta andando verso il default. Il Covid-19 poi, sta aggravando la situazione. Dico che questa crisi non va sprecata, può essere l’occasione di riprogrammare il tema su altri basi. Servono gli investimenti, che dovrebbero essere utilizzati per fare investimenti e rendere smalto alla Serie A. Ma temo che saranno utilizzati per ricoprire i buchi di bilancio”.

0 0 vote Article Rating