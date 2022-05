Bellinazzo: “La UEFA ha investito sulla Champions a discapito di Europa e Conference League. Il divario tra le competizioni è economico oltre che tecnico”

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24ore ed esperto di finanza, ha parlato a Radio Bruno Toscana degli aspetti economici delle competizioni europee, comprese quelle per le quali sta lottando la Fiorentina: “La UEFA ha fatto la scelta di privilegiare la Champions League. Ai club che hanno partecipato alla massima competizione europea, quest’anno, sono andati nel complesso 2 miliardi”.

E poi ha aggiunto: “Per l’Europa League invece la UEFA ha disposto meno di 465 milioni, per non parlare della Conference League a cui spettano in totale 235 milioni. Queste differenze di introiti, ovviamente, aumentano ancora di più il divario tra chi partecipa alla Champions e chi alle altre due competizioni. Un divario che quindi è anche economico oltre che tecnico”.