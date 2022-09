Bellinazzo: “Le milanesi hanno bisogno di uno stadio moderno per competere in Europa. Commisso lo voleva costruire, ma la melassa politica gliel’ha impedito”

“ Juventus e Inter negli anni di pandemia hanno perso più di un miliardo in due , avevano squilibri prima e sono state colte in piena fase espansiva. Inter e Milan hanno bisogno di uno stadio moderno che aumenti i ricavi per competere con gli altri club europei”.

E poi un commento sulla situazione stadi in Italia, in cui ha citato anche la Fiorentina: “Qualsiasi azienda che proponga di fare un intervento con i propri soldi ha un diritto di avere un sì o un no in pochi anni: la melassa politica e i lacci burocratici sono diventati inaccettabili. Commisso voleva fare uno stadio con i soldi suoi, invece verrà rifatto il Franchi con i soldi pubblici che non consentirà il salto alla Fiorentina. Io non sono contro una cosa o l’altra: ma se sono un’azienda e metto i soldi miei, voglio una risposta in due anni”.