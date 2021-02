Beloko lascia la Fiorentina e torna in patria: I dettagli

In Italia il calciomercato si è chiuso da ormai due settimane, ma in altri campionati è ancora aperto. E’ questo il caso della Svizzera, le cui società possono ancora operare in entrate.

Così, la Fiorentina ha ceduto Nicky Beloko: il centrocampista svizzero classe 2000 è tornato a giocare in patria. Fino al termine della stagione, infatti, indosserà la maglia del Neuchatel Xamax, club che occupa il penultimo posto del massimo campionato elvetico. La formula dell’affare, come si legge su Tuttosport, è quella del prestito con diritto di riscatto.