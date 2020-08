Belotti intanto tira la giacchetta a Cairo e cerca chiarezza sul futuro. Ma la Fiorentina gliela potrebbe dare?

E’ ad un vero e proprio bivio Andrea Belotti, giunto a 26 anni (ne farà 27 a dicembre) ad essere bomber assoluto e capitano del Torino: puntare ancora sulla realtà granata o cercare gloria altrove? Come riporta Tuttosport, il Gallo, che non ha mai cercato rotture o addii forzati, ora pretende chiarezza sui piani di Cairo e sulle ambizioni del Toro. Il patron granata l’ha definito più volte incedibile e a gennaio ha rifiutato i 40 milioni offerti da Commisso ed ora per convincerlo deve spingersi oltre a quanto dimostrato finora. Una storia che accomuna tanti calciatori dei club di medio rango, collocazione per altro dell’attuale Fiorentina. Ma la società viola ha l’ambizione e le prospettive per poter salire di livello, stadio a parte? Sulla base della risposta a questo quesito si capirà se davvero il sogno di Belotti possa concretizzarsi o restare tale.

