Belotti: “Non è fallo”. Dal teatrino con la Fiorentina al fair play appena una settimana dopo

Su La Gazzetta dello Sport possiamo notare un’intera pagina dedicata a quanto successo ieri nella sfida tra Atalanta e Torino. Protagonista Belotti, così come lo era stato appena una settimana fa nell’episodio del testa a testa con Milenkovic. Il capitano granata ieri ha compiuto un vero e proprio gesto di sportività, degno di essere sottolineato con un applauso, così come lo definisce la rosea.

Leggiamo ancora che l’elogio al centravanti della Nazionale è doveroso, “anche perché certi gesti possono indurre alle imitazioni, specie da parte dei giovanissimi spettatori, oltre che dei protagonisti dei nostri tornei.” Ieri a Bergamo l’arbitro Fourneau ha visto un fallo di Romero su Belotti al limite dell’area e fischiando la punizione ha subito mostrato il cartellino giallo al difensore atalantino. L’azione era stata molto veloce, il capitano granata stava filando verso la porta e nel passare tra Toloi e Romero è finito a terra: in diretta il fallo era stato «visto» non solo dall’arbitro, al replay si è invece notato come Belotti fosse inciampato in una zolla. Però l’arbitro non ha avuto bisogno di eventuali suggerimenti dalla sala tv perché l’attaccante da terra ha subito fatto ampi e inequivocabili gesti e poi gli ha proprio detto: «Non mi ha toccato, sono caduto da solo». Fourneau ha preso atto di questa testimonianza spontanea e ha cancellato sia la punizione dal limite (poteva essere un’ottima chance per il Toro in quel momento sotto di tre gol) sia la conseguente ammonizione di Romero. Poco dopo Belotti ha avuto un rigore per una trattenuta di Palomino, prontamente ammonito. Nessun atalantino ha osato fiatare…

A fine gara il Gallo ha dribblato i microfoni, però Davide Nicola, sollecitato sull’episodio, ha spiegato la filosofia che regna nello spogliatoio granata. «Siamo una squadra che vuole battagliare nel rispetto delle regole. Dobbiamo avere un’aggressività costante ma sempre all’interno del regolamento. E cerchiamo di vivere le cose con serenità». La scorsa settimana, durante Torino-Fiorentina, il testa contro testa tra Belotti e Milenkovic. Inutile sottolineare come sia cambiato il buonsenso del 9 granata in appena sette giorni.