“Belotti non è in vendita”. Il messaggio del Torino (anche) alla Fiorentina

L’interesse della Fiorentina per Andrea Belotti è ormai noto a tutti, ma non sarà facile per il club di Rocco Commisso riuscire a definire l’acquisto del capitano del Torino. Come si legge su Tuttosport, il direttore sportivo granata Davide Vagnati ha recapitato un messaggio ai molti uomini di mercato che nelle ultime settimane hanno bussato alla sua porta per capire la fattibilità dell’operazione. “Belotti non è in vendita“, questo il secco avviso dell’ex dirigente della Spal.

