Belotti pista complicata? Gli altri attaccanti nel mirino della Fiorentina

Come vi raccontiamo ormai da tempo, la Fiorentina è attiva sul mercato a caccia di un attaccante. Nel mirino c’è Andrea Belotti, ma arrivare al capitano del Torino sembra davvero difficile (LEGGI QUI).

Lo sguardo del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, si è spostato quindi su altri obiettivi. Il primo, come si legge sul Corriere Fiorentino, è Krzysztof Piatek: l’Hertha Berlino, che lo ha acquistato dal Milan solo pochi mesi fa, chiede 25 milioni di euro per cederlo. E lo stipendio del polacco in Bundesliga è pari a 4 milioni di euro.

Altri nomi? C’è quello di Marcus Thuram, figlio d’arte, in forza al Borussia Mönchengladbach e ritenuto una valida alternativa. Sullo sfondo, ma considerate operazioni più difficili, ci sono Mario Mandzukic, nel mirino di Roma e Inter se dovesse arrivare Allegri al posto di Conte, e Arkadius Milik.