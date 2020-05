Belotti rimarrà a Torino solo ad una, difficile condizione. E la Fiorentina resta vigile…

Potrebbe esserci Andrea Belotti tra gli obiettivi della Fiorentina per la prossima stagione. Se Commisso deciderà di investire su un attaccante di peso, il “Gallo” sarebbe l’ipotesi più accreditata. Tanto più che, come riporta Tuttosport, non sarà facile per il Torino trattenerlo. Belotti infatti, così come Sirigu, continuerà a vestire granata solo con la garanzia che verrà costruita una grande squadra. Missione certo non facile, visti anche gli scarsi risultati di quest’anno. Il nuovo dirigente del Torino Davide Vagnati dovrà dunque fare un grande lavoro, cominciando proprio col convincere il bomber Belotti. E intanto la Fiorentina rimane vigile…