Belotti si fa ipnotizzare da Sepe e il Torino non va oltre il pareggio col Parma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Termina in parità la prima partita di Serie A dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Allo Stadio Olimpico di Torino i granata non vanno oltre il pareggio con il Parma. Padroni di casa in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie al colpo di testa di N’Koulou, che capitalizza al meglio un cross di Berenguer. Al 31’, però, i ducali trovano il gol dell’1-1 con Kucka, che sfrutta l’assist di Gervinho per battere Sirigu. Nella ripresa, al 48’, il Torino avrebbe l’occasione per tornare in vantaggio, ma Belotti si fa parare il calcio di rigore da Sepe.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Parma, Milan 36, Verona 35, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 30, Torino, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 16.