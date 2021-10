Belotti: “Voglio riscattarmi dopo due stagioni non all’altezza. Con Juric sono stato diretto sul mio futuro…”

Nel post partita di Torino-Sampdoria, gara finita 3-0 per i padroni di casa, ha parlato anche Andrea Belotti, obiettivo di mercato della Fiorentina tornato al gol proprio nella sfida contro i blucerchiati. Queste le sue parole sul suo futuro:

“Quando entro in campo cerco sempre di dare tutto, è il mio lavoro e lo devo fare. C’è un po’ di rivalsa dentro di me per due stagioni deludenti che sono state sotto le aspettative. Quest’anno vogliamo fare una grande stagione per i nostri tifosi. Il mio futuro? Con il mister sono stato chiaro e diretto, ho espresso la volontà di rimanere e poi si faranno valutazioni. Questo è il nostro patto, lui lo sa e io pure, penso solo a lavorare”