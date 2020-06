Belotti vs Piatek: è la giusta sfida a due per la Fiorentina? Ma c’è un gap tra i due

La Fiorentina cerca un attaccante di livello, lo fa da diversi mesi ma nel frattempo si è trovata in casa un diamante come Vlahovic, ha scelto di puntare su Cutrone per l’immediato a gennaio e su Kouame per il futuro, sempre nella sessione invernale. Però la fissa per il bomber già affermato resta e i due nomi più gettonati sembrano essere ancora quelli di Andrea Belotti e Krzysztof Piatek. Due storie diverse per due valutazioni altrettanto distanti: il Gallo è forse la soluzione migliore sul mercato degli italiani, per età e media realizzativa (considerato irraggiungibile Immobile), il polacco invece stupì all’esordio col Genoa ma poi con Milan ed Hertha non ha più ritrovato quella clamorosa vena sotto porta. E infatti tra i due chi costa di più è il bomber granata, che si avvicina alle cifre di Federico Chiesa, mentre per Piatek con 20-30 milioni ci si potrebbe cavare.

Investimenti pesanti entrambi, anche se su scale di costi un po’ diverse ma il gap principale è legato alla continuità: Belotti ha segnato 78 gol in Serie A, andando in doppia cifra in tutte le quattro stagioni al Toro. Piatek invece era andato alla grande nella passata stagione, con 22 reti tra Genoa e Milan, per poi trovare la via del gol solo su rigore dopo l’estate 2019. E poi c’è la partecipazione al gioco, che il Gallo garantisce e il polacco un po’ meno. Un’affidabilità maggiore che si traduce inevitabilmente sulle valutazioni di mercato: valutazioni che la Fiorentina dovrà fare se davvero ha l’intenzione di puntare su uno di questi due ‘veri’ nueve.