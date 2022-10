Belozoglu: “Il nostro obiettivo è passare come primi, ma la Fiorentina ha qualità. Non diamo niente per scontato, giochiamo per vincere”

L’allenatore dell’Istanbul Basaksehir Emre Belozoglu ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Prenderemo la partita nel modo più serio possibile, perché il nostro obiettivo è passare come primi. Italia? Conosco lingua e cultura, ci sono stato da giocatore. È un onore tornarci in qualità di allenatore”.

Sulla Fiorentina: “Non è una partita da prendere sotto gamba. Ci siamo preparati non dando niente per scontato, analizzando ogni singolo dettaglio. Anche la partita contro la Lazio. Al di là del risultato, si è vista qualità. La Fiorentina è una squadra molto interessante, in questo momento non ha fortuna. Contro di loro, anche se il risultato racconta altro, è stata una partita difficilissima. Lo sarà anche domani”.

Sul vantaggio della differenza reti: “Certo, avendo vinto 3-0 abbiamo un vantaggio, ma non pensiamo ad altro risultato se non alla vittoria. Giochiamo per vincere, anche per loro non sarà un impegno facile. In ogni caso, sappiamo di trovarci contro una squadra fortissima, massimo rispetto per Italiano“.