Ben tre giornate di squalifica all’ex viola Jovetic per un’entrata killer in Nizza-Monaco VIDEO

A Firenze ce lo ricordiamo per i suoi gol e i suoi dribbling che hanno fatto sognare i tifosi viola anche nei campi più importanti d’Europa. L’ex attaccante della Fiorentina Stevan Jovetic non ha fatto vedere le stesse qualità nella sua ultima partita disputata in Francia. Qualche giorno fa il giocatore si è reso protagonista di un’entrata killer in Nizza-Monaco di Ligue 1, che gli è costata ben 3 giornate di squalifica. Inizialmente l’arbitro aveva addirittura punito il montenegrino solo con il cartellino giallo, poi il VAR ha giustamente corretto la sua decisione ed è arrivato il rosso per Jovetic.

Questo il video della sintesi della partita, con il fallo di Jovetic che appare circa al minuto 2:35