Benarrivo: “Castrovilli può sostituire degnamente Pellegrini. Ai miei tempi se perdevi Baggio ti veniva a mancare un pezzo pregiato davvero”

Antonio Benarrivo simbolo del Parma, ha vestito la maglia azzurra anche in occasione dei Mondiali del ’94 negli Stati Uniti. Alla vigilia della partita dell’Italia contro la Turchia è intervenuto a Tuttomercatoweb.com anche per parlare della perdita di Lorenzo Pellegrini. Queste le sue dichiarazioni: “Giocatore importante per il ruolo che ricopriva, è una perdita significativa ma che non deve sicuramente portarci a pensare che la nostra percentuale di vittoria sia scesa notevolmente. Castrovilli lo può sostituire degnamente. Ai miei tempi se perdevi Baggio ti veniva a mancare un pezzo pregiato davvero…”.