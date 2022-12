Benassi coccolato dai compagni ma intanto si mette in vetrina con un gran “pre campionato”

Se qualcuno si fosse chiesto che fine avesse fatto Marco Benassi, il centrocampista ha risposto più che presente in questa ripresa dell’attività, trovando inevitabilmente minuti, per le varie assenze dei nazionali ma anche perché con lui la Fiorentina è tutto sommato un po’ in debito. Le regole e qualche calcolo forse non proprio azzeccato hanno portato all’esclusione forzata del modenese, che almeno fino a gennaio è stato costretto ad allenarsi ma senza poter giocare. E dire che alla prima di campionato, a liste ancora aperte, era stato lui il terzino destro titolare. Stima dei compagni e impegno non sono mai venuti meno però da parte sua e la riprova è proprio l’atteggiamento messo in campo e l’efficacia sotto porta in tutte le amichevoli fin qui disputate. Per il momento una gran vetrina quella allestita dal classe ’94, in attesa che si apra poi il mercato che dovrebbe vederlo cambiare aria ma stavolta forse in modo definitivo.