Benassi: “Commisso ha riportato entusiasmo, siamo da Europa. Iachini gran lavoratore, ma deciderà la società”

Il centrocampista viola Marco Benassi prosegue nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del presidente Rocco Commisso e sulle possibilità della Fiorentina di diventare una squadra da Europa, per poi rilasciare due commenti anche su mister Beppe Iachini e su Domenico Berardi del Sassuolo, suo amico storico e obiettivo di lunga data dei viola.

“Quanto ci manca per diventare una squadra da Europa? Poco, dobbiamo trovare più continuità ed esperienza, visto il mercato di gennaio, l’anno prossimo potremo competere realmente. Il presidente Commisso ha riportato entusiasmo, ha messo le basi per il centro sportivo, che sarà un grande valore aggiunto, sta facendo di tutto per costruire un nuovo stadio, gli acquisti invernali sono stati molto importanti“.

Iachini? Se rimane decide la società, io posso dire che è un grande lavoratore e cura tanto i dettagli sprona sempre la squadra a dare il massimo.

Berardi? Lui è il mio migliore amico da 10 anni, sono due che proviamo a giocare insieme, è il nostro sogno. Prima o poi ce la faremo”