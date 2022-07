Niente Benassi a Moena, nel senso che il centrocampista della Fiorentina, benché presente nel ritiro dolomitico, non è stato impiegato in partita dal tecnico viola Italiano.

La vera prospettiva per lui, si chiama cessione, le porte in maglia viola sono chiuse. C’è il Lecce che lo ha richiesto e non è un caso, perché lì c’è Corvino che lo aveva portato a suo tempo a Firenze. Nell’ultima stagione i gigliati lo avevano mandato (a gennaio) a Empoli.