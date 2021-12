Benassi, dal rinnovo con la Fiorentina al cambio di ruolo: per lui il mercato invernale può rappresentare l’occasione del rilancio

Sono sei le presenze in campionato, due in Coppa Italia e soltanto tre da titolare per Marco Benassi.

Il centrocampista ex Torino nel corso dell’estate ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2024 con la convinzione di poter giocare con più continuità. Ma il centrocampo viola è uno dei reparti più affollati, motivo per il quale il giocatore nelle rotazioni del tecnico Vincenzo Italiano ha rappresentato fino ad ora una seconda scelta.

A dirla tutta l’allenatore gigliato ha provato a sfruttare le sue qualità cercando di cambiargli ruolo schierandolo anche da terzino destro in partite non semplici. Ma la sua natura da mezzala di qualità con propensione alla fase offensiva non può essere sprecata. Questo lo sa bene lo stesso Benassi che alcune settimane fa in un’intervista aveva dichiarato apertamente; “So qual è il mio ruolo, sono dieci anni che faccio la mezzala in Serie A, poi è naturale che uno si adatti”.

Con tutta probabilità la soluzione migliore per il giocatore è quella di cercare, nell’imminente sessione di calciomercato invernale, una squadra che possa valorizzare le sue caratteristiche da trequartista e incursore d’area. Sulle sue tracce in Serie A c’è il Genoa, intenzionato a rivoluzionare una buona parte della rosa a disposizione del tecnico Andriy Shevchenko. Anche la Serie B potrebbe essere un buon trampolino per il rilancio del centrocampista. Non a caso è nei radar del Parma e del suo ex allenatore in viola Beppe Iachini che lo conosce bene, e del Crotone.

Valutazioni e riflessioni sono in corso, ma resta da capire se il centrocampista Sofyan Amrabat lascerà effettivamente Firenze nel prossimo mercato. In quel caso la coperta in mediana si accorcerebbe e Benassi potrebbe tornare ancora più utile alla causa viola. In ogni caso il suo obiettivo personale, dopo una stagione sciagurata a Verona per via di un infortunio problematico e le poche presenze in campo fino ad ora, è quello di rilanciarsi con la maglia della Fiorentina o altrove tramite la formula del prestito.