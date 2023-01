Benassi e Gollini assenti: In arrivo novità di mercato per loro. Mandragora a parte. La visita del procuratore di Kouame e Cerofolini

Fiorentina in campo questa mattina per una seduta di allenamento. Non sono presenti Benassi e Gollini perché sono in arrivo novità di mercato che li riguardano. Il primo è della Cremonese e già oggi potrebbero esserci le visite mediche con la nuova squadra. Per il secondo è in via di definizione il suo passaggio al Napoli.

Continua il lavoro differenziato Mandragora. Per il centrocampista a questo punto, poche possibilità che possa essere tra i convocati per il match contro il Torino.

Da segnalare la visita al centro sportivo di Minieri, procuratore di Kouame e Cerofolini.