Benassi e Ranieri in partenza: club interessati ma nessuna offerta ufficiale

La Fiorentina continua a lavorare sul fronte delle cessioni ma le difficoltà non mancano. Oltre alle complicate e delicate questioni Dragowski e Kokorin, la dirigenza deve cercare di risolvere anche le situazioni legate a Marco Benassi e Luca Ranieri che non rientrano nei piani tattici di Italiano.

Il centrocampista, che ha preso parte a ritiro di Moena, non ha entusiasmato e sulle sue tracce si era mosso il Lecce, senza però affondare il colpo. Quanto a Ranieri, la Salernitana vorrebbe riaverlo con sé dopo l’ottima stagione disputata e valsa la salvezza. Tuttavia al momento si tratta solo di un sondaggio. La Fiorentina attende di ricevere offerte ufficiali per riuscire a monetizzare e soprattutto sfoltire una rosa altrimenti difficilmente gestibile per Italiano.