Benassi è un fattore anche in Corsica, brillano Igor e Bianco. Attenti anche gli altri giovanissimi

Si è da poco conclusa l’amichevole Bastia-Fiorentina, terminata sul punteggio di 1-2. I ragazzi di Italiano vincono anche il test in Corsica, un match decisamente meno frizzante rispetto alle ultime partite. In 90+1 minuti di ritmi generalmente piuttosto bassi, spicca qualche giocata individuale e non molto di più.

Dalla prima frazione di gara, la Fiorentina si porta dietro due squilli targati Ikoné e Cabral, che però non trovano la rete. Il numero 9 brasiliano rimane a secco, ingabbiato dal lavoro dei centrali difensivi del Bastia. Tra i migliori ci sono Dodo e il golden boy Amatucci, Mandragora cade nel nervosismo con poco, si vede il ritardo di condizione di Milenkovic. Meglio, molto meglio, il secondo tempo dei gigliati: a svoltare la gara sono anche i due marcatori, Igor e Barak.

Dietro alle due reti, ci sono gli assist di Benassi e Bianco, altri due grandi protagonisti della sfida. Il classe 2002 è in assoluto controllo del centrocampo, al fianco di un ordinato Duncan, e ha licenza di scatenarsi in avanti. Non male anche la coppia della Primavera Kayodé-Favasuli, non incolpevole Cerofolini in occasione dell’unico gol dei corsi. In ultimo, Jovic delizia il pubblico dell’Armand Cesari con un pallonetto… in posizione di fuorigioco.