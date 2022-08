Benassi e un futuro tutto da scrivere: è lui il jolly di Italiano?

Tra i protagonisti del ritiro estivo della Fiorentina, come succede spesso ormai da anni, c’è stato anche Marco Benassi. Il centrocampista viola, acquistato dalla società gigliata ormai nel lontano 2017, è tornato in riva all’Arno dopo aver giocato la seconda metà dell’ultima stagione in prestito all’Empoli.

Di professione mezzala, ma impiegato anche come terzino destro da Vincenzo Italiano sia nel 2021-22 che nelle recenti amichevoli pre-stagionali, Benassi è un jolly che potrebbe risultare utile alla Fiorentina 2022-23. In scadenza di contratto nel 2024, il suo futuro sarà deciso nelle prossime settimane: probabile che possa andarsene in cerca di un club che gli garantisca maggior spazio, ma non è neanche da escludere che alla fine rimanga come jolly buono per ricoprire due posizione.