Benassi festeggia la semifinale contro la Fiorentina della sua Cremonese: “Una serata indimenticabile” – FOTO

Arrivato in prestito soltanto pochi giorni fa, Marco Benassi ha già avuto modo di fare l’esordio con la sua nuova maglia. Era già successo in campionato e ieri sera lo ha fatto anche in Coppa Italia, subentrando nel secondo tempo dell’Olimpico nella vittoria della sua Cremonese sulla Roma.

Adesso il giocatore ancora di proprietà della Fiorentina troverà proprio i compagni che ha salutato da poco nel doppio confronto di aprile. Intanto, il centrocampista dei lombardi ha espresso tutta la sua emozione per lo storico traguardo raggiunto dalla Cremonese: “Serata indimenticabile! Avanti così” ha scritto su Instagram. E allora è propri il caso di dirlo: ci vediamo in semifinale Marco!