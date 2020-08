Benassi, futuro nelle retrovie. C’è ancora posto nella Fiorentina?

Tra le tante situazioni di giocatori il cui futuro alla Fiorentina è in dubbio, una di queste riguarda Marco Benassi. Che nel giro di pochi mesi è passato dall’essere una sicurezza del centrocampo viola a diventare una seconda scelta, finendo agli ultimi posti nelle gerarchie di mister Iachini. Lontanissimi i tempi in cui, nella stagione 2018-19, l’ex capitano del Torino era il giocatore della Viola ad aver realizzato più gol in campionato: 7 per l’esattezza, che lo portarono anche a finire per qualche tempo tra i convocati di Mancini.

Nella scorsa stagione, invece, l’arrivo di Pulgar e l’esplosione di Castrovilli lo hanno relegato ad un ruolo di secondo livello: 18 partite nell’ultima Serie A, di cui solo 10 da titolare. Un calo netto, documentato dai numeri e dalle prestazioni di un giocatore che quando non incide in zona gol, tende a sparire dalla partita. Il futuro, se possibile, sarà ancora complicato: l’innesto di Duncan, come ha dimostrato l’ultima parte di stagione, gli ha tolto ancora più spazio. L’arrivo di un altro centrocampista nelle prossime settimane potrebbe rappresentare il de profundis dell’avventura in riva all’Arno di Benassi, che potrebbe chiedere la cessione per trovare più spazio presso altri lidi.