Benassi: “La crescita di Castrovilli è stata clamorosa. Commisso uno che fa fatti e non parole. Ritorno in campo a tutti i costi? Non ho voglia di mettere a rischio la mia famiglia”

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, è stato intervistato da Radio Sportiva. Sul ritorno in campo, Benassi è in disaccordo rispetto a quanto detto da Rakitic (“Sono disposto a correre rischi pur di ricominciare a giocare” ndr): “Penso che il calcio possa anche essere visto come una passione o un lavoro, ma davanti a tutto vada messa la salute. Alla Fiorentina abbiamo avuto la sfortuna di avere qualche caso di persone contagiate dal virus. Qualcuna anche abbastanza grave. Quindi non vorrei mai mettere a rischio la mia famiglia”.

Sulla squadra viola: “Per arrivare in Europa ci manca la continuità nei risultati. Nel corso degli ultimi anni abbiamo steccato gare fondamentali che sembravano scontate. Amrabat? Un grandissimo centrocampista e un grandissimo acquisto. Un ragazzo che si metterà a disposizione della squadra”.

Su Commisso: “Con il suo arrivo l’ambiente ha ripreso quell’entusiasmo che se n’era andato, soprattutto l’anno scorso quando ci siamo salvati solo all’ultima giornata. Commisso ha fatto seguire i fatti alle parole. Ora sta costruendo il centro sportivo, ha in progetto di fare un nuovo stadio e ha comprato tanti ottimi giocatori”.

Su Ribery: “È speciale in tutto quello che fa. Ha voluto darci l’esempio fin da subito. E’ il primo a scherzare ma quando c’è da fare sul serio non sgarra mai. Anche da queste cose si vede che è un campione ed è un gradino sopra gli altri. Chi mi ha sorpreso di più? Sicuramente Castrovilli. Ha fatto vedere anche in ritiro di avere potenzialità incredibili, ma è stato clamoroso vedere la velocità con cui le ha sapute mettere in un campo di Serie A. E’ già uno dei più forti centrocampisti del campionato e ha tantissimi margini di miglioramento. Il suo futuro sarà molto più che roseo. Così come quelli di Vlahovic e Sottil. Quest’ultimo è un gran giocatore anche se ha trovato poco spazio”.

Infine sul suo sogno nel cassetto: “Non vado oltre al presente, perché in questo ambiente non sai mai quello che può succedere. Di sicuro mi piacerebbe tornare in Nazionale. E’ uno degli obiettivi che mi sono posto col mio lavoro”.