Benassi, l’avventura al Verona può terminare già a gennaio: I dettagli

Lo scorso 18 ottobre, Ivan Juric disse dell’infortunio di Marco Benassi che “il problema è serio e potrebbe tornare anche tra un mese”. Ne sono passati due ma l’ex giocatore di Torino e Fiorentina resta sempre ai box. Così l’Hellas Verona non ha una pedina sulla quale aveva puntato in estate e la cui avventura potrebbe interrompersi già nelle prossime settimane. Benassi, come si legge su TMW, potrebbe ritornare in Viola dove è partito in prestito per il club scaligero con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Il giocatore è già stato anche di nuovo a Firenze per proseguire le cure e di fatto non è mai stato parte del progetto dell’Hellas causa infortunio. Così il prestito può rompersi subito e Benassi potrebbe tornare alla Fiorentina già nelle prossime settimane. Da valutare, poi, il suo futuro, visto che una permanenza in riva all’Arno pare un’ipotesi piuttosto improbabile.