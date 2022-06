Benassi: “L’obiettivo è confermarmi alla Fiorentina, ho sempre detto di voler rimanere. Andare a Empoli mi è servito”

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “Inizierò il ritiro con la Fiorentina, l’obiettivo è rimanere lì. Voglio fare subito bene a Moena, poi vedremo. Ho sempre detto di voler rimanere a Firenze e di giocare le mie carte con la Viola. Con Italiano c’è un ottimo rapporto e ho ancora due anni di contratto”.

Sull’esperienza in prestito a Empoli, aggiunge: “Mi è servito fare sei mesi in azzurro. Partire in prestito è stata una scelta condivisa e mi ha aiutato soprattutto per riprendere continuità, dopo il mio problema al polpaccio di un anno fa. Adesso posso ripartire a pieno regime”.