Benassi non vuole lasciare Firenze ma giocarsi le proprie chances con Italiano: la situazione del centrocampista/terzino viola

Titolare a sorpresa nella prima stagionale -in un ruolo non suo- e possibile permanenza a Firenze. Pare questo il futuro prossimo di Marco Benassi, passato dall’essere un esubero al giocarsi le proprie carte con Italiano. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb infatti il centrocampista (all’occorrenza terzino destro) viola dovrebbe rimanere alla Fiorentina.

Le ultime indiscrezioni che lo portavano ad alcune trattative in corso non reggono, sebbene tante siano state le informazioni arrivate al calciatore ed al suo entourage. Mai però prese in considerazione ed approfondite. Al centro di tutto c’è il campo e la volontà di giocarsi la permanenza alla Fiorentina e sfruttare le opportunità concesse da Italiano.